СК начал проверку после возвращения летевшего из Новосибирска в Таиланд рейса

Самолет авиакомпании «Азур эйр», вылетевший из Новосибирска в Таиланд, был вынужден вернуться из-за повреждения кабины. Следственный комитет начал проверку.

Рейс «Новосибирск-Утапао» вылетел рано утром 6 января, но вернулся в аэропорт «Толмачёво». Причиной стало повреждение лобового стекла, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На борту были 263 пассажира, из которых 71 — дети.

Восточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале проверки по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

