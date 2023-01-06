СК начал проверку после возвращения летевшего из Новосибирска в Таиланд рейса
06 Янв 2023, 09:59
Восточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале проверки по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Самолет авиакомпании «Азур эйр», вылетевший из Новосибирска в Таиланд, был вынужден вернуться из-за повреждения кабины. Следственный комитет начал проверку.
Рейс «Новосибирск-Утапао» вылетел рано утром 6 января, но вернулся в аэропорт «Толмачёво». Причиной стало повреждение лобового стекла, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
На борту были 263 пассажира, из которых 71 — дети.
Восточное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о начале проверки по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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