Власти Бурятии приписали себе благоустройство «554 парков»

© newbur.ru/Татьяна Никитина
Власти Бурятии приписали себе благоустройство «554 парков»
07 Янв 2023, 08:47

Власти Бурятии утверждают, что благоустроили более 500 парков. Но такое количество объектов в республике отыскать не смогли.

Баннер с указанием итогов национальных проектов по благоустройству территории появился на центральной улице Улан-Удэ. На нем указано, что за шесть лет якобы было благоустроено 852 двора и 554 парка, заметила «Новая Бурятия».

«Что касается дворов, здесь спорить не будем, их было действительно много, всех не сосчитать. Ремонтные работы проходили повсеместно, в том числе и по всем районным центрам. Но 554 парка — здесь, признаюсь, мое сознание несколько напряглось, потому как такое количество парков в республике представить весьма сложно», — цитирует издание «внимательных горожан».

Редакция подсчитала, что в Улан-Удэ лишь пять парков. В районах республики — по одному-два. Всего в Бурятии 21 район. Таким образом, вообще во всей республике можно говорить не более чем о 50 парках.


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