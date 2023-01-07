Два человека погибли в Норильске в ДТП с трактором
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Серьезное ДТП произошло в Норильске. Известно о двоих погибших.
Honda Torneo, за рулем котором был водитель 1969 года рождения, врезался в колесный трактор на дороге «Норильск-Алыкель», сообщили в региональном управлении МВД 7 января.
«В легковом автомобиле погибли водитель и пассажир 1992 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Судя по фотографиям с места происшествия, трактор также сбил опору ЛЭП, на которой была надпись «Норильск».
На месте работает полиция.
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