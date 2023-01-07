Два человека погибли в Норильске в ДТП с трактором

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Два человека погибли в Норильске в ДТП с трактором
07 Янв 2023, 09:18

Серьезное ДТП произошло в Норильске. Известно о двоих погибших.

Honda Torneo, за рулем котором был водитель 1969 года рождения, врезался в колесный трактор на дороге «Норильск-Алыкель», сообщили в региональном управлении МВД 7 января.

«В легковом автомобиле погибли водитель и пассажир 1992 года рождения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Судя по фотографиям с места происшествия, трактор также сбил опору ЛЭП, на которой была надпись «Норильск».

На месте работает полиция.


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