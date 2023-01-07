Массовая драка произошла в центре Новосибирске на Рождество

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Массовая драка произошла в центре Новосибирске на Рождество
07 Янв 2023, 09:42

Массовая драка произошла в Новосибирске из-за ДТП. Известно, как минимум, об одном пострадавшем.

Две машины столкнулись на улице Депутатская в самом центре Новосибирска между мэрией и оперным театром в ночь на Рождество, передает НГС со ссылкой на очевидца.

«Услышал хлопок, и у машины, которая стояла слева, сработала сигнализация, — рассказал он изданию. — [Из нее] выбежал мужик и за кем-то погнался. Потом догнал обидчика, вызвали ГАИ… Между ними два раза драка завязывалась».

Приехавшие на место сотрудники ДПС самостоятельно не справились с участниками конфликта. На место также вызвали росгвардейцев.

В одной из машин на момент аварии был маленький ребенок. Его мать также приняла участия в конфликте.

В полиции подтвердили инцидент. Один человек был госпитализирован с травмой головы. Участники конфликта устанавливаются, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


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