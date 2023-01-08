Автобус с людьми загорелся в Томской области, есть пострадавшие
© прокуратура Томской области
Вахтовый автобус с работниками строительной организации загорелся в Томской области. В результате происшествия пострадали семь человек.
По данным прокуратуры региона, инцидент произошел днем 7 января в 20 км от села Усть-Тым Каргасокского района. Вахтовый автобус вез сотрудников организации, которая занимается строительством дорог.
«По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства. 7 из 9 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой», — говорится в сообщении.
Установление причин возгорания и принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Каргасокского района.
Кроме того, организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда, добавили в ведомстве.
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