Автобус с людьми загорелся в Томской области, есть пострадавшие

© прокуратура Томской области

Вахтовый автобус с работниками строительной организации загорелся в Томской области. В результате происшествия пострадали семь человек.

По данным прокуратуры региона, инцидент произошел днем 7 января в 20 км от села Усть-Тым Каргасокского района. Вахтовый автобус вез сотрудников организации, которая занимается строительством дорог.



«По предварительной информации, возгорание началось в пассажирской части транспортного средства. 7 из 9 пассажиров автобуса получили телесные повреждения, им оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой», — говорится в сообщении.

Установление причин возгорания и принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Каргасокского района.

Кроме того, организована проверка исполнения требований законодательства об охране труда, добавили в ведомстве.