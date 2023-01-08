Аномальные морозы идут в Сибирь и на Урал

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Температура на 20 градусов ниже климатической нормы прогнозируется в Приволжском и Сибирском федеральных округах. В Уральском федеральном округе морозы будут достигать 34−43 градусов.

«В ближайшие дни в Приволжском федеральном округе — Кировская область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан и так далее — температура будет ниже нормы на 16−20 градусов. Например, в Нижегородской и Кировской областях ожидается до 32−36 градусов мороза 9 января. Во вторник тоже никакого ослабления морозов. Затем будет медленное-медленное повышение температуры, которое приведет к тому, что в пятницу морозы будут до 15 градусов», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Также, по словам синоптика, регионах Урала столбик термометра может опуститься и ниже 40 градусов мороза: «В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, например, прогнозируется до 37−43 градусов мороза до четверга включительно, а в Свердловской области — до 30−34 градусов мороза до вторника включительно. Аналогичная ситуация и в Челябинской, Курганской областях».



Резкое похолодание придет на юг Западной Сибири 9 января. «Драматичные события ожидают юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край. Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое похолодание. Уже с 8 на 9 января в Омской области похолодает до минус 31−32 градусов, а затем до минус 33−35 градусов. Отклонение от нормы будет на 20 градусов», — рассказал Роман Вильфанд.

