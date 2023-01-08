Аномальные морозы идут в Сибирь и на Урал
Температура на 20 градусов ниже климатической нормы прогнозируется в Приволжском и Сибирском федеральных округах. В Уральском федеральном округе морозы будут достигать 34−43 градусов.
«В ближайшие дни в Приволжском федеральном
округе — Кировская область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан и так далее
— температура будет ниже нормы на 16−20 градусов. Например, в Нижегородской и Кировской областях ожидается до 32−36 градусов мороза 9 января. Во вторник тоже
никакого ослабления морозов. Затем будет медленное-медленное повышение
температуры, которое приведет к тому, что в пятницу морозы будут до 15 градусов»,
— сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Также, по словам синоптика, регионах Урала столбик термометра может
опуститься и ниже 40 градусов мороза: «В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском
округах, например, прогнозируется до 37−43 градусов мороза до четверга
включительно, а в Свердловской области — до 30−34 градусов мороза до вторника
включительно. Аналогичная ситуация и в Челябинской, Курганской областях».
Резкое похолодание придет на юг Западной Сибири 9 января. «Драматичные
события ожидают юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области,
Алтайский край. Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое
похолодание. Уже с 8 на 9 января в Омской области похолодает до минус 31−32
градусов, а затем до минус 33−35 градусов. Отклонение от нормы будет на 20
градусов», — рассказал Роман Вильфанд.