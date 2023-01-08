Пропавшего новосибирца нашли застреленным в собственной машине
© СК по Новосибирской области
Пропавший новосибирец найден мертвым в своей машине в том же районе, где проживал. Мужчина был застрелен. Пока нет данных о раскрытии убийства, ведется следствие. У погибшего остались жена и дети.
В ночь на 7 января в Первомайском районе Новосибирска в своем автомобиле найден мертвым 33-летний местный житель. Мужчина был застрелен. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
33-летний Михаил Кравченко накануне был в рабочей поездке, но не вернулся вовремя домой и его начали искать, в том числе при помощи объявлений в социальных сетях.
В паблике «Моя Первомайка» сообщается, что у погибшего осталась жена и трое детей.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Оптово-розничная база продается в районе завода «Сибсельмаш» в Новосибирске за 1,6 млрд Уголовное дело о халатности возбуждено из-за проблем с отоплением в Забайкалье Пропавшего новосибирца нашли застреленным в собственной машине Аномальные морозы идут в Сибирь и на Урал Автобус с людьми загорелся в Томской области, есть пострадавшие
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo