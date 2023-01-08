Пропавшего новосибирца нашли застреленным в собственной машине

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Пропавший новосибирец найден мертвым в своей машине в том же районе, где проживал. Мужчина был застрелен. Пока нет данных о раскрытии убийства, ведется следствие. У погибшего остались жена и дети.

В ночь на 7 января в Первомайском районе Новосибирска в своем автомобиле найден мертвым 33-летний местный житель. Мужчина был застрелен. Возбуждено уголовное дело об убийстве.



33-летний Михаил Кравченко накануне был в рабочей поездке, но не вернулся вовремя домой и его начали искать, в том числе при помощи объявлений в социальных сетях.

В СК Тайге .инфо сообщили, что пока преступление не раскрыто — ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Отрабатываются различные версии, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В паблике «Моя Первомайка» сообщается, что у погибшего осталась жена и трое детей.