Автобус с 54 пассажирами перевернулся на Алтае

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Пассажирский автобус опрокинулся в Алтайском крае. Сообщается о пострадавших.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Караганда — Новосибирск», опрокинулся в Панкрушихинском районе Алтайского края. В салоне находились 54 человека, сообщили в региональной прокуратуре 9 января.

Ведомство начало проверку безопасности перевозок.

По данным «МК», пострадали пять человек, в том числе ребенок.