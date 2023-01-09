Автобус с 54 пассажирами перевернулся на Алтае

© Прокуратура Алтайского края
Автобус с 54 пассажирами перевернулся на Алтае
09 Янв 2023, 06:59

Пассажирский автобус опрокинулся в Алтайском крае. Сообщается о пострадавших.

Рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Караганда — Новосибирск», опрокинулся в Панкрушихинском районе Алтайского края. В салоне находились 54 человека, сообщили в региональной прокуратуре 9 января.

Ведомство начало проверку безопасности перевозок.

По данным «МК», пострадали пять человек, в том числе ребенок.


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