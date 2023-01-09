Бывший муж задушил жительницу Барнаула из-за квартиры и похоронил на крыше

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Пропавшая жительница Барнаула найдена мертвой на крыше многоэтажки. По подозрению в совершении убийства задержан ее бывший супруг, у которого с погибшей был конфликт из-за квартиры.

Вечером 8 января в Барнауле была найдена убитой 38-летняя местная жительница, которая ранее пропала без вести. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.



По подозрению в преступлении задержан 37-летний бывший муж погибшей. Как рассказали в СК, в ночь на 5 января экс-супруги разругались из-за квартиры. В результате мужчина задушил бывшую жену.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 5 января пропала Елена Падун. Якобы она ушла на работу и не вернулась. Вечером 8 января поисковики сообщили о ее гибели.

«С целью скрыть следы преступления подозреваемый переместил тело потерпевшей из квартиры на крышу жилого дома, присыпав снегом, а также избавился от её вещей и телефона», — сообщили в ведомстве.

Следователи намерены просить суд об аресте подозреваемого.