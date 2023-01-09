Бывший заместитель прокурора Новосибирской области признался в получении взятки

09 Янв 2023, 08:21

Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Он признался в получении взятки.

«Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Турбина А. Ю. и Белоуса С. А. На судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств. Оба подсудимых признали вину в полном объеме», — цитирует ТАСС сообщение суда.

В начале декабря Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Андрея Турбина. По данным следствия, в 2017—2018 годах Турбин при посредничестве Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и $ 1 тыс. от предпринимателя Михаила Колмогорова за информацию об уголовном деле его знакомого и за принятие решений в его пользу.

«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за обеспечение переквалификации действий представляемого взяткодателем лица, уголовное дело в отношении которого расследовалось органами внутренних дел, на менее тяжкую статью УК РФ, а также за вынесение необходимого процессуального решения по данному уголовному делу и за информирование о его ходе и результатах», — комментировал дело Турбина глава СК Александр Бастрыкин в декабре 2022 года.


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