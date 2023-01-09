Бывший заместитель прокурора Новосибирской области признался в получении взятки

Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Он признался в получении взятки.

«Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении Турбина А. Ю. и Белоуса С. А. На судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств. Оба подсудимых признали вину в полном объеме», — цитирует ТАСС сообщение суда.



В начале декабря Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Андрея Турбина. По данным следствия, в 2017—2018 годах Турбин при посредничестве Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и $ 1 тыс. от предпринимателя Михаила Колмогорова за информацию об уголовном деле его знакомого и за принятие решений в его пользу.