Бывший заместитель прокурора Новосибирской области признался в получении взятки
Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение дела бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Он признался в получении взятки.
«Центральный районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении
В начале декабря Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Андрея Турбина. По данным следствия, в 2017—2018 годах Турбин при посредничестве Сергея Белоуса получил взятку в размере 3 млн рублей и $ 1 тыс. от предпринимателя Михаила Колмогорова за информацию об уголовном деле его знакомого и за принятие решений в его пользу.
«Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за обеспечение переквалификации действий представляемого взяткодателем лица, уголовное дело в отношении которого расследовалось органами внутренних дел, на менее тяжкую статью УК РФ, а также за вынесение необходимого процессуального решения по данному уголовному делу и за информирование о его ходе и результатах», — комментировал дело Турбина