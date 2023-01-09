Рекордное число снежных баб слепили в Новосибирске

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Новосибирский снежный фестиваль попал в «реестр рекордов России» по количеству снежных баб. На набережной вылепили 130 фигур.

В Новосибирске прошел фестиваль с рекордным числом снежных баб, сообщается на сайте «Реестра рекордов России», который ведет «Международное агентство регистрации рекордов „Интеррекорд“». Ресурс назвал 130 вылепленных скульптур «мировым рекордом».

«Рекорд официально установлен! В рамках Фестиваля на Михайловской набережной участники вылепили 130 снежных баб. И ещё 70 других снежных фигур — снеговиков, зверушек, ёлочек», — отметила в своем телеграм-канале вице-мэр Анна Терешоква.

При этом в Книге рекордов Гиннеса зафиксирован иной рекорд — 2036 снеговиков было слеплено в Японии в 2015 году за один час.

Фото t.me/tereshkovaave и Ольга Телегина