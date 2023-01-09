Военкомат подожгли в Братске
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Военкомат загорелся в Братске Иркутской области. Сообщается о поджоге.
Здание военкомата загорелось в Братске на улице Рябиновая, 11. Об этом сообщил телеграм-канале «Братчане».
Здание не использовалось во время мобилизации. Призыв проходил на базе военкомата в Падунском районе Братска.
По сведениям телеграм-канала Baza, в окно помещения на первом этаже здания ночью бросили бутылку с зажигательной смесью.
Полиция пыталась запретить людям фотографировать здание под предлогом того, что это якобы «стратегический объект».
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