40-градусные морозы ожидаются в Новосибирской области

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Ночные температуры 10−12 января в Новосибирской области понизятся до -40. Днем 10 января столбик термометра может опуститься до -34. При этом будет ветрено.

Усиление морозов до -27…-32, местами до -38, прогнозируется в ночь на 10 января. Днем будет -24…-29, местами до -34. При прояснениях изморозь, на дорогах сильная гололедица. Местами небольшой снег. Ветер будет западный, ночью 6−11 м/с, местами порывы до 18, днем 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.



Ночью 11 января ожидается -30…-35, местами до -40, днем -26…-31. Ветер будет юго-западный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с. В отдельных районах небольшой снег.

12 января ночью прогнозируется -28…-33, местами до -40, днем -22…-27, по западу -15…-20. Ветер будет юго-западный ночью 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.