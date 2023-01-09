Житель Забайкалья убил и расчленил собутыльника на новогодних праздниках

Жестокое убийство произошло в Забайкальском крае. Подозреваемый мог расчленить собутыльника.

Житель села Урульга распивал алкоголь с 40-летним знакомым на одной из животноводческих стоянок в Карымском районе Забайкалья 2 января. Во время конфликта он забил его до смерти, рассказали в СК РФ по региону 9 января.

«На следующий день обвиняемый перевез тело убитого мужчины в село Урульга, где спрятал, расчленив», — уточнили в ведомстве.



Жена убитого обратилась в полицию только 6 января.

Известно, что подозреваемый родился в 1983 году и уже привлекался к уголовной ответственности. Дело завели по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Суд отправил мужчину в СИЗО по ходатайству следствия.