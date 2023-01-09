Житель Забайкалья убил и расчленил собутыльника на новогодних праздниках
09 Янв 2023, 11:50
«На следующий день обвиняемый перевез тело убитого мужчины в село Урульга, где спрятал, расчленив», — уточнили в ведомстве.
Жестокое убийство произошло в Забайкальском крае. Подозреваемый мог расчленить собутыльника.
Житель села Урульга распивал алкоголь с 40-летним знакомым на одной из животноводческих стоянок в Карымском районе Забайкалья 2 января. Во время конфликта он забил его до смерти, рассказали в СК РФ по региону 9 января.
«На следующий день обвиняемый перевез тело убитого мужчины в село Урульга, где спрятал, расчленив», — уточнили в ведомстве.
Жена убитого обратилась в полицию только 6 января.
Известно, что подозреваемый родился в 1983 году и уже привлекался к уголовной ответственности. Дело завели по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Суд отправил мужчину в СИЗО по ходатайству следствия.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Глава Бурятии отдал землю без торгов депутату-единороссу под ТРЦ «Дело 1500 квартир»: новосибирец потребовал назвать имена людей, купивших жилье у мэрии Житель Забайкалья убил и расчленил собутыльника на новогодних праздниках 40-градусные морозы ожидаются в Новосибирской области Военкомат подожгли в Братске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo