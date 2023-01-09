Глава Бурятии отдал землю без торгов депутату-единороссу под ТРЦ

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Крупный участок земли отдали под застройку в Улан-Удэ без торгов. Чиновники передали его фирме депутата горсовета от «Единой России» под видом «масштабного инвестиционного проекта».

Глава Бурятии Алексей Цыденов («Единая Россия») согласовал передачу земельного участка в Улан-Удэ площадью 1,2 га в аренду без торгов фирме «Торгово-спортивно-развлекательный центр „Мёд-2“». Распоряжение чиновника опубликовано на портале правовой информации.

Компания получила землю под предлогом «масштабного инвестиционного проекта» строительства торгового центра.

Участок находится в 110-м квартале Улан-Удэ рядом с уже работающим ТРЦ «Мёд», который открыли в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, несмотря на ковидные ограничения.

ООО «Торгово-спортивно-развлекательный центр „Мёд-2“», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит депутату горсовета Улан-Удэ Вадиму Бредниму. Он входит во фракцию «Единая Россия». Бредний владеет группой компаний «Титан», которая и открывал первый ТРЦ «Мёд» на соседнем участке в 2020-м.

Вадим Бредний и его жена Раиса могли быть первыми жителями Бурятии с официально подтвержденным коронавирусом, рассказывала Тайга.инфо. У политика диагностировали ковид после возвращения из Москвы в марте 2020 года. Он подробно рассказывал, как лежал в больнице и попал в реанимацию, призывая жителей сидеть «на самоизоляции, на карантине», но уже в начале июня 2020-го принял участие в массовом открытии связанного с ним ТРЦ и вручал подарки гостям.

При этом до 30 июня 2020 года в Бурятии была приостановлена работа торговых центров, комплексов, торгово-развлекательных центров, объектов розничной торговли, за исключением объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров при наличии отдельного наружного входа. В то время из-за решения властей по такому карантину предприниматели выходили на народный сход, указывая на неравное отношение чиновников к разным объектам торговли.