Дело завели после гибели школьниц под окнами многоэтажки в Улан-Удэ

© t.me/ves_uu

Тела двух школьниц найдены под окнами многоэтажки в Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело.

Тела двух девочек найдены в Октябрьском районе Улан-Удэ. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

«Прокуратура республики поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ С К России по Бурятии по факту гибели двух несовершеннолетних девочек, — рассказали в ведомстве. — Прокуратурой организованы надзорные мероприятия в органах и учреждениях системы профилактики, направленные на установление причин и условий, повлекших смерть несовершеннолетних».

Статья, по которой завели дело, не уточняется.

По данным babr_mash, погибли 15-летняя и 12-летняя жительницы села Эрхирик. Они могли выпасть с 16 этажа дома по улице Ключевской.