Дело завели после гибели школьниц под окнами многоэтажки в Улан-Удэ
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Тела двух школьниц найдены под окнами многоэтажки в Улан-Удэ. Возбуждено уголовное дело.
Тела двух девочек найдены в Октябрьском районе Улан-Удэ. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
«Прокуратура республики поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом по Октябрьскому району Улан-Удэ СУ
Статья, по которой завели дело, не уточняется.
По данным babr_mash, погибли 15-летняя и 12-летняя жительницы села Эрхирик. Они могли выпасть с 16 этажа дома по улице Ключевской.
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