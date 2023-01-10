Новосибирского замминистра обвинили в выделении бюджетных субсидий фирмам на закупки у своего сына

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Новосибирского замминистра обвинили в выделении бюджетных субсидий фирмам на закупки у своего сына
10 Янв 2023, 07:00

Руководство министерства сельского хозяйства Новосибирской области проверяют на конфликт интересов. Это может быть связано с компанией сына одного из заместителей министра.

Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктора Апанасенко проверяют на конфликт интересов, сообщает «BFM-Новосибирск» со ссылкой на неназванный источник. Действия связаны с выделением субсидий из бюджета сельхозпредприятиям, которые покупали средства защиты растений в компании «Агрозащита».

ООО «Агрозащита», по данным «Контур.Фокус», принадлежит Артёму Викторовичу Апанасенко, сыну замминистра. Чиновник, в свою очередь, возглавляет комиссию в минсельхозе, которая рассматривает заявки на получении субсидий и имеет право решающего голоса.

По сведениям издания, в 2021 году пять клиентов «Агрозащиты» получили 121 млн рублей из бюджета (все субсидии составили 124 млн для 43 компаний). В 2022 году двум клиентам «Агрозащиты» выделили 115 млн рублей (при общем объеме субсидий в 206 млн для 39 компаний).

Сельхозпредприятия закупали пестициды и гербициды у «Агрозащиты». Выручка компании в 2021 году составила 525,5 млн рублей, чистая прибыль — 73 млн.

Кто именно проверяет Апанасенко, издание не уточняет. Сам чиновник заявил «КП-Новосибирск», что якобы впервые слышит о таких подозрениях: «Первый раз сейчас сам увидел это дело».


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