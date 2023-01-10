Красноярского политтехнолога сделали «первым замглавы Запорожской области»

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Вице-губернатор Севастополя, бывший депутат горсовета Красноярска Сергей Толмачёв получил должность в российской администрации Запорожской области. Этот политтехнолог руководил избирательной кампанией главы Севастополя Михаила Развожаева, который тоже попал в политику из Красноярска.

Сергей Толмачёв «принял предложение стать первым заместителем главы Запорожской области», сообщил глава Севастополя Развожаев в своем телеграм-канале 10 января.

Сергей Толмачев родился в Красноярске. Окончил факультет физики Красноярского госуниверситета, а в 2021-м — факультет психологии Владимирского госуниверситета. Как говорится в его биографии, 18 лет работал с известными политиками, «участвовал в разработке стратегий развития многих регионов России».

Толмачёв — один из самых известных сибирских политтехнологов. Он принимал активное участие в избирательных кампаниях Александра Лебедя и Александра Хлопонина. Работал на выборах главы Севастополя, где победил бывший пресс-секретарь красноярских губернаторов Развожаев.

В 2013 году Сергей Толмачев избирался депутатом горсовета Красноярска, а в 2016-м — депутатом заксобрния региона, был зампредседателя комитета по природных ресурсам и экологии. Избирался от «Единой России».

Напомним, что ВС РФ контролируют лишь часть Запорожской области. Штаб-квартира чиновников территориального образования находится в Мелитополе.

