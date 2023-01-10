Нейросеть для диагностики заболеваний лошадей создали в Новосибирске

© Иван Пилякин
Нейросеть для диагностики заболеваний лошадей создали в Новосибирске
10 Янв 2023, 11:54

Резидент новосибирского технопарка запустил систему для мониторинга заболеваний лошадей на базе искусственного интеллекта. Это должно помочь в постановке диагнозов.

Компания EMBLE разработала ветеринарную систему для мониторинга и диагностики заболеваний лошадей, сообщил новосибирский Академпарк 10 января. Для этого фирма занималась обучением нейросети.

«К проекту было привлечено восемь ветеринарных врачей, которые провели более 1200 часов за сбором и разметкой датасета поведения лошадей. Благодаря этому точность работы первой версии системы превышает 90%. Сейчас установка продукта в тестовом режиме ведется в московских конюшнях», — утверждается в сообщении.

Почти половина незаразных болезней лошадей протекают с симптоматикой колик, смертность от которых у них составляет около 20%. При этом несвоевременно оказанная помощь снижает шансы на выздоровление — каждый час выживаемость падает на 5−10%, отметили авторы проекта.

«Ситесма EMBLE отслеживает физиологические показатели животного — активность, продолжительность сна, прием корма, воды, мочеиспускание, дефекация, а также поведенческие — возбуждение, угнетение, отказ от корма или сна, неестественные позы, копание земли и т. д. На основании всей этой информации EMBLE прогнозирует возможные заболевания, и помогает ветеринарному врачу быстро и точно поставить диагноз. Мы полагаем, что использование нашей системы повысит эффективность лечения и снизит риск гибели животного», — рассказал руководитель компании Алексей Ирков.

Он утверждает, что технологией уже заинтересовались в Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане и Йемене.


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