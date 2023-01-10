Замкомандира по тылу списал 1,5 тыс. пайков для солдат в Забайкалье

© uniform59.ru

Офицер признан виновным в недостаче более 1,5 тыс. пайков для солдат. Он отделался штрафом.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело заместителя командира полка по тылу, майора Алексея Струкова. Его обвиняли по ч. 1 ст. 286 (превышение полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, опасаясь негативных последствий за ненадлежащий учет материальных средств, скрыл факт недостачи 1521 комплекта индивидуальных рационов питания (ИРП) незаконно списав их с учета», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.



Судья Андрей Цыбелов приговорил Струкова к штрафу в 60 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.