Замкомандира по тылу списал 1,5 тыс. пайков для солдат в Забайкалье
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Офицер признан виновным в недостаче более 1,5 тыс. пайков для солдат. Он отделался штрафом.
Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело заместителя командира полка по тылу, майора Алексея Струкова. Его обвиняли по ч. 1 ст. 286 (превышение полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог), говорится в карточке дела.
«Военнослужащий, опасаясь негативных последствий за ненадлежащий учет материальных средств, скрыл факт недостачи 1521 комплекта индивидуальных рационов питания (ИРП) незаконно списав их с учета», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Судья Андрей Цыбелов приговорил Струкова к штрафу в 60 тыс. рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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