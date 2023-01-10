Многоквартирный дом с офисом «ЕР» треснул в Новосибирске
© СК РФ по Новосибирской области
Огромная трещина появилась на одном из многоквартирных домов Новосибирска. Следственный комитет начал проверку.
Трещина образовалась в пятиэтажном доме на улице Римского-Корсакова,10, сообщили в СК РФ по Новосибирской области. В некоторых квартирах посыпались штукатурка и кирпичи.
Ведомство начало доследственную проверку по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Жители дома ранее обратились в мэрию. Чиновники вместе с управляющей компанией обследует подвальные помещения и несущие конструкции дома, уточнили в прокуратуре.
Ведомство называет управляющей компанией «Службу технического заказчика Ленинского района г. Новосибирска». Жильцы называют своей УК ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», которое принадлежит Виталию Пинчуку. А на сайте «Фонда содействия реформированию ЖКХ» указано, что дом обслуживает ООО «Обновленный Телевизионный Квартал-Нск». Эта фирма принадлежит Александру Воробьёву и Елене Шилько.
Отметим, что, по данным сервиса «2ГИС», в доме находится один из офисов партии «Единая Россия».
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