Омский депутат Госдумы от «ЕР» отчиталась о привезенном жительнице угле с хэштегом «почти фея»

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Депутат Госдумы от Омской области похвастала тем, что организовала машину с углем для одной из жительниц. Топливо выбросили прямо в снег.

Омский депутат Госдумы от «Единой России», бывшая мэр Омска Оксана Фадина отчиталась о подвозе угля для местной жительницы.

«Я уже сегодня скромно писала про себя, что где-то #почтиФея, хотя и до конца года не успела исполнить пару обещаний и таких пожеланий, как путевка на Мальдивы или кайен. Но вот уголек к Кульжиян Каримовой сегодня доставили», — написала Фадина в своем телеграм-канале, который называется «ФАДИНА ВЕZЁТ».

Фадина избралась в Госдуму по Любинскому округу (№141). Во время кампании она, как выяснили общественники, за счет городского бюджета летала на съезд «Единой России» в Москву. По документам это было оформлено как «служебная командировка», хотя никаких упоминаний о рабочем визите мэра Омска в столицу не было.

Некоторое время Фадина, фамилия которой была Ивахненко, работала исполнительным директором «ОмскГорГаза». Она подписывала документы, касавшиеся закупок компании. Затем она перешла сразу на пост замминистра экономики Омской области, а в 2015-м возглавила министерство. «ОмскГорГаз», напомним, связан с крупным уголовным дело о завышении тарифов на газ, по которому проходил глава «Холдинговой компании „Акция“», бывший депутат заксобрания от «Единой России» Сергей Калинин, а его партнером был депутат Госдумы Андрей Голушко, чей округ сейчас и занимает Фадина.

Кроме того, в августе 2022 года в Омске было возбуждено уголовное дело возбуждено по факту халатности чиновников мэрии (ч. 1 ст. 293 УК) из-за срыва сроков строительства шести детских садов. Администрацию на момент заключения части контрактов возглавляла Фадина.