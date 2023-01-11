Торговый комплекс сгорел в Красноярском крае

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Торговый комплекс сгорел в одном из районов Красноярского края. Площадь пожара составила почти 1 тыс. квадратных метров.

Магазин загорелся в селе Ирбейское Ирбейского района утром 11 января. Кровля здания была охвачена огнем на площади 920 кв. метров, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Погибших пострадавших нет. Пожар локализован. На месте продолжают работу 22 человека, 8 единиц техники».

В сгоревшем здании на улице Кооперативной находятся супермаркет «Хороший» и «Пивной причал».

UPD (13:40) Пожар удалось потушить, заявили в МЧС. Обошлось без пострадавших.