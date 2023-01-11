СК начал проверку «некачественной» уборки улиц в Новосибирске

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СК начал проверку «некачественной» уборки улиц в Новосибирске
11 Янв 2023, 10:15

Следственный комитет заинтересовался проблемами уборки улиц в Новосибирске. Ранее свою проверку объявила прокуратура.

«В одной из социальных сетей опубликовано сообщение о том, что дорожные службы Новосибирска не справляются с очисткой общественных дорог и тротуаров от снега, чем существенно нарушаются права и законные интересы местных жителей. По данному сообщению, органами СК РФ по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», — говорится в сообщении ведомства, назвавшего уборку «некачественной».

Следователи намерены дать «юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности при обеспечении уборки районов города от снега».

В конце декабря прокуратура объявила «предостережения» руководителям 15 дорожно-эксплуатационных организаций и восьми главам районов Новосибирска из-за плохой очистки дорог.


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