Красноярский матрос оформил кредит на бывшую жену, чтобы заработать

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Красноярский суд признал старшего матроса виновным в мошенничестве. Он отделался штрафом за оформление кредита на бывшую жены.

Красноярский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшего матроса Романа Лагуточкина. Его обвиняли по ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество), говорится в карточке дела.

«В марте 2022 года Лагуточкин обратился к сайту кредитной организации для оформления договора потребительского займа. Для того чтобы получить денежные средства Лагуточкин при заключении договора предоставил на сайте паспортные и анкетные данные своей бывшей супруги, не сообщив об этом последней и не имея намерений в последующем возвращать данный заём кредитной организации», — рассказали в пресс-службе суда.

Деньги Лагуточкин потратил.

Суд приговорил военнослужащего к штрафу в размере 40 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.