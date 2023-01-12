Красноярский матрос оформил кредит на бывшую жену, чтобы заработать
© мойбизнес.рф
Красноярский суд признал старшего матроса виновным в мошенничестве. Он отделался штрафом за оформление кредита на бывшую жены.
Красноярский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшего матроса Романа Лагуточкина. Его обвиняли по ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество), говорится в карточке дела.
«В марте 2022 года Лагуточкин обратился к сайту кредитной организации для оформления договора потребительского займа. Для того чтобы получить денежные средства Лагуточкин при заключении договора предоставил на сайте паспортные и анкетные данные своей бывшей супруги, не сообщив об этом последней и не имея намерений в последующем возвращать данный заём кредитной организации», — рассказали в пресс-службе суда.
Деньги Лагуточкин потратил.
Суд приговорил военнослужащего к штрафу в размере 40 тыс. рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Дело возбудили в отношении Абаканской ТЭЦ СГК из-за огромных платежек за отопление Московский шоумен Соловьёв набросился с оскорблениями на новосибирского журналиста Соколова Красноярский матрос оформил кредит на бывшую жену, чтобы заработать Четыре снежных барса попали на уникальное видео на Алтае Похолодание до -73 градусов пришло в красноярский поселок
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo