Леспоперерабатывающий комплекс загорелся в Усть-Илимске
Крупный пожар произошел на лесоперерабатывающем предприятии в Иркутской области. В районе происшествия нет воды для тушения.
Пожар начался на территории лесоперерабатывающего предприятия в Усть-Илимске, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области 11 января.
«На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
На место приехали шесть пожарных расчетов. Но работы осложняются «отсутствием источников противопожарного водоснабжения», отметили в МЧС. Воду на место приходится подвозить.
По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. метров.
Название предприятия не уточняется. Но самое крупное лесоперерабатывающее предприятие в городе — это Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод, входящий в группу «Илим».