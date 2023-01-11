Леспоперерабатывающий комплекс загорелся в Усть-Илимске

© ГУ МЧС по Иркутской области
Леспоперерабатывающий комплекс загорелся в Усть-Илимске
11 Янв 2023, 10:56

Крупный пожар произошел на лесоперерабатывающем предприятии в Иркутской области. В районе происшествия нет воды для тушения.

Пожар начался на территории лесоперерабатывающего предприятия в Усть-Илимске, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области 11 января.

«На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля расположенных вплотную железобетонных зданий ремонтного цеха, цеха по распиловке леса и магазина автозапчастей. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

На место приехали шесть пожарных расчетов. Но работы осложняются «отсутствием источников противопожарного водоснабжения», отметили в МЧС. Воду на место приходится подвозить.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. метров.

Название предприятия не уточняется. Но самое крупное лесоперерабатывающее предприятие в городе — это Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод, входящий в группу «Илим».


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