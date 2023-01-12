Морозы под -60 ожидаются в Красноярском крае и Иркутской области

© pixabay.com
Морозы под -60 ожидаются в Красноярском крае и Иркутской области
12 Янв 2023, 08:05

Иркутскую область в ближайшие дни ожидают морозы до 58 градусов, Якутию — до -63, Красноярский край — до -55, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12−14 января. Температура на девять градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня», — рассказал специалист ТАСС.

В отдельных районах Якутии температура будет опускаться 13 и 14 января до -58…-63. В отдельных районах Красноярского края 12−14 января ожидаются морозы до -52…-55.

11 января столбики термометров опустились до 60 градусов мороза в якутском селе Оймякон. Накануне в Оленекском районе Якутии зафиксировали аналогичные показатели.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Поезд, летящий под уклон. Шок-прогноз на 2023 год Поезд, летящий под уклон. Шок-прогноз на 2023 год
Последние материалы
12 Янв, 08:18
Ответственный за скандальный снос домов для моста в Новосибирске экс-чиновник стал главным по дорожному движению
12 Янв, 08:05
Морозы под -60 ожидаются в Красноярском крае и Иркутской области
12 Янв, 06:05
Еще один мобилизованный красноярец погиб в «спецоперации»
12 Янв, 04:58
Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 313
11 Янв, 11:43
Власти не увидели «критичной аварийной ситуации» в трещине многоквартирного дома с офисом «ЕР» в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования