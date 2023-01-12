Морозы под -60 ожидаются в Красноярском крае и Иркутской области

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Иркутскую область в ближайшие дни ожидают морозы до 58 градусов, Якутию — до -63, Красноярский край — до -55, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12−14 января. Температура на девять градусов ниже нормы и более прогнозируется в Оренбургской, Пензенской, Саратовской областях в ближайшие два дня», — рассказал специалист ТАСС.



В отдельных районах Якутии температура будет опускаться 13 и 14 января до -58…-63. В отдельных районах Красноярского края 12−14 января ожидаются морозы до -52…-55.

11 января столбики термометров опустились до 60 градусов мороза в якутском селе Оймякон. Накануне в Оленекском районе Якутии зафиксировали аналогичные показатели.