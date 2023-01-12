Ответственный за скандальный снос домов под мост экс-чиновник стал главным по дорожному движению в Новосибирске

© Наталья Гредина. Валерий Жарков (справа)

Бывший вице-мэр Новосибирска Валерий Жарков назначен начальником городского центра организации дорожного движения. Ранее он возглавлял госкомпанию по строительству четвертого моста через Обь, а также отвечал за снос жилья под него и под Бугринский мост.

Жарков возглавил муниципальное учреждение «Городской центр организации дорожного движения», сообщил Тайге.инфо источник в мэрии. Первым о назначении написал НГС.

Пока и. о. директора учреждения, по данным сервиса «Контур.Фокус», значится Ирина Денисова.

Валерий Жарков работал в городской системе благоустройства с 1987 года, с 2005 года возглавлял главное управление благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска. В 2012-м при Владимире Городецком стал вице-мэром. Жарков курировал от мэрии строительство Бугринского моста через Обь, в частности занимался расселением жителей. Это закончилось большим скандалом — некоторые дома сносили по решению суда при участии приставов, несмотря на протесты жителей.

Связанные с этим проволочки привели к иску генподрядчика объекта — АО «Сибмост» — на 2,5 млрд рублей. Компания потребовала деньги у мэрии за понесенные убытки в связи с инфляцией из-за срыва сроков подготовки площадки, но нынешним городским властям удалось отстоять позиции в судах. Через несколько лет «Сибмост» обанкротился.

При мэре Анатолии Локте Жарков потерял статус вице-мэра, был окончательно уволен в сентябре 2015 года. По данным Тайги.инфо, главу департамента после прихода к власти нового Локтя пытались уволить уже несколько раз, однако аппаратные возможности чиновника, который считался близким к бывшему первому вице-мэру Андрею Ксензову, не позволяли этого сделать. Сам Ксензов позже возглавил городской метрополитен, но был уволен за «начисление надбавок к зарплате» без ведома мэра.

После ухода из мэрии Валерий Жарков некоторое время проработал в ООО «Перлит-Строй» Коли Кулиджаняна. Группа компаний была инвестором снегоплавильной станции и получила крупный подряд на реконструкции набережной Оби на 120 млн рублей.

Затем региональное правительство назначило Жаркова начальником государственного казенного учреждения «Мост», которое было создано для строительство четвертого, платного, моста через Обь. В 2019-м его убрали с этой должности, заменив на бывшего начальника МКУ «Управление дорожного строительства» Юрия Алексеевского, которого источники также связывают с Жарковым.