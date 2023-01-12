Частные дома сгорели в Новосибирске
© ГУ МЧС по Новосибирской области
Крупный пожар произошел в частном секторе Новосибирска. Пострадали три дома.
Пожар произошел в частном секторе Ленинского района Новосибирска на улице 3-я Кустарная утром 12 января. Загорелись три дома, сообщили в региональном управлении МЧС.
«Со слов очевидцев, все погорельцы успели покинуть свои дома, — рассказали в ведомстве. — Тушение осложнялось морозом [около -30 градусов] и плотной застройкой на улице. На локализацию крупного возгорания ушел почти час. Для ликвидации открытого горения потребовалось еще 17 минут».
По предварительным данным, площадь пожара составила 300 кв. метров.
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