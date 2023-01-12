Дело возбудили в отношении Абаканской ТЭЦ СГК из-за огромных платежек за отопление

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Антимонопольщики Хакасии завели дело после жалоб на стоимость тепла от жителей и администраций Абакана и Черногорска. Проверку проводит и региональное правительство. Теплоснабжением городов занимается Абаканская ТЭЦ «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

«По результатам анализа поступивших материалов Хакасское УФАС России 12 января возбудило дело. В действиях АО „Абаканская ТЭЦ“ усматриваются признаки нарушения подходов к ценообразованию при формировании платы за тепловую энергию с декабря 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.



Абаканская ТЭЦ является самым крупным теплоснабжающим предприятием Хакасии и основным поставщиком тепла для Абакана и Черногорска, сообщается на сайте СГК. Она обеспечивает теплом более 95% потребителей в двух самых крупных городах республики и полностью закрывает их потребность в электроэнергии, а кроме того, снабжает ряд предприятий Абакана промышленным паром.

ФАС России продолжит анализировать ситуацию с тарифообразованием в регионах.

Также 12 января минстрой Хакасии заявил о начале проверок начислений за отопление. В министерство поступил вал обращений. Жалобы на огромные счета также появились в чате СГК в тг-канале и в местных СМИ.

скрин сообщений в t.me/sgk_khakassia

«За последние сутки в адрес министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия поступило более 100 обращений от собственников жилых помещений многоквартирных домов Абакана, Черногорска и Саяногорска по вопросам начисления платы за коммунальную услугу „отопление“ за декабрь 2022 года. В связи с чем оснований для проведения надзорных мероприятий более чем достаточно», — говорится также в заявлении республиканского минстроя.

Ведомство обещает отчитаться о результатах контрольных мероприятий.