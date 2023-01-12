Четыре снежных барса попали на уникальное видео на Алтае

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Сразу четыре снежных барса попали на видео впервые в России. Их запечатлели в Республике Алтай.

Впервые в России удалось заснять четырех снежных барсов в дикой природе на смартфон, сообщили во «Всемирном фонде дикой природы» (WWF). Видео снял инспектор дирекции ООПТ Алтая и природного парка «Уч-Энмек» Эзен Санакаев в долине реки Аргут в Республике Алтай.

По словам Эзена, во время обхода территории он увидел ирбисов на расстоянии около восьми метров, но пока бегал за смартфоном, ирбисы отошли дальше.

«Случай уникален втройне. Во-первых, в России в дикой природе в принципе никто и никогда не снимал четырех снежных барсов ни смартфоном, ни обычной камерой. Во-вторых, четыре котенка в выводке снежных барсов — большая редкость, — отметил координатор WWF. — Обычно самки ирбисов приносят 2−3 котенка. Поэтому такой выводок даже автоматическими камерами зафиксировать сложно. В-третьих, встретить невероятно редкого и скрытного зверя в дикой природе почти невозможно. В России таких встреч мало. А тут инспектор не только нос к носу столкнулся в горах с четырьмя снежными барсами, так еще и успел снять видео выводка».

Ирбисы не живут стаями, они — одиночки. Группами встречаются только самка с котятами или молодые котята, недавно отделившиеся от матери. Эксперты фонда предполагают, что инспектор заснял четырех котят в возрасте 1,5 лет или самку с тремя детенышами, которые к лету начнут самостоятельную жизнь.

Встречи людей со снежными барсами на Алтае за последние пять лет фиксируют все чаще, отметили в WWF.