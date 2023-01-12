Московский шоумен Соловьёв набросился с оскорблениями на новосибирского журналиста Соколова

© кадр из передачи Соловьёва/veved.ru. Владимир Соловьёв

Утро московского шоумена Владимира Соловьёва 12 января началось с колонки обозревателя новосибирского сайта НГС Стаса Соколова. Об этом шоумен сам сообщил в своем эфире. Текст колонки был посвящен неоднозначному отношению к людям, покинувшим Россию. Соловьёв так увлекся, что в своем эфире процитировал огромную часть текста, а потом не мог остановиться, обсуждая Соколова, с которым, по его же признанию, лично не знаком. Речь шоумена изобиловала традиционными для него оскорблениями на грани клеветы. Кроме того, ведущий почему-то использовал слово, которым называть «спецоперацию» нельзя, но, видимо, ему можно.

Владимир Соловьёв 12 января около 10 минут в эфире своей передачи обсуждал колонку новосибирского журналиста Стаса Соколова и лично автора, с которым он, правда, не знаком. Текст и автор, очевидно, его зацепили.



Свою речь он начал со слов о показательных «штампах» в статье и обвинений в подмене понятий. Но более всего его впечатлило заявление автора о том, что «человек не принадлежит никакому государству»: с государством у него могут быть взаимные обязательства, и государству стоит озаботиться тем, чтобы граждане хотели в нем жить.

«Большинство уехавших в последнее время — это молодые (или хотя бы просто полные еще сил) люди. Многие из них обладают востребованными на мировом рынке профессиями. И закрыв им въезд назад, страна добьется только того, что эти выехавшие на время граждане России просто вынуждены будут искать себе страну уже для постоянного проживания. И наверняка найдут. И родина (то есть мы все) станет беднее. Так что врагами оказываются вовсе не те, кто сейчас ищет себе применение в Алма-Ате или Белграде, а те, кто пытаются сделать так, чтобы уехавшие не вернулись никогда», — цитата из текста Соколова с НГС.

«Заметьте, как человек вообще не понимает нихрена, — начал в своей любимой манере Соловьев. — У меня вопрос: слышишь, Соколов, или как ты там, а скажи мне по секрету, ну просто понять хочу, у тебя какие возникли отношения договорные с государством? Ты же гражданин России по факту своего рождения? То есть ты о чем договорился? Какие ты на себя взял обязательства? Какие ты выполнил? И, заметьте, ни слова про [мы не можем использовать в речи это слово из пяти букв из-за новых законов, а вот Владимир Соловьев почему-то может], ни слова о том, что Отечество в опасности, ну потому что какое Отечество? Нет никакого Отечества. Нет никакой Родины. Это все мы, которые должны создавать условия, чтобы остальные мы хотели здесь жить. Ни отеческих гробов — этого вообще не существует. Ни истории. Чистый прагматик, который всю свою жизнь пишет о чашечке кофе в каком-нибудь там долбанном ресторане».

Далее шоумен, видимо, не смог остановиться и в ход пошли откровенные оскорбления. «Почему я взял статью этого ничтожества? А потому что это общий подход всего этого „стас соколов эксперт“ [далее Соловьёв начинает менять голос и мерзко манерничать, цитируя профайл автора на НГС]: „Здравствуйте, я Стас. Родился за колючей проволокой в городке, который сейчас называется Северск. Пишу о ресторанном рынке и ритейле уже почти 20 лет. Уверен, что хорошая еда и вино объединяют людей крепче, чем любая политика и религия“. Ну такой чистый полупидор-либераст, — пофантазировал Соловьёв. — Не знаю его сексуальную ориентацию, речь не об этом, но это подход: человек ищет, где лучше, как рыба, где глубже. [Слово, которое мы не можем использовать, а Владимир Соловьёв почему-то может] идет, а этот говнюк призывного возраста где? Что он делает для Победы? Наверное, после сегодняшнего эфира уже сбежал в Казахстан, описывать особенности казахской кухни?»

Далее Соловьёв, который, к слову, с Соколовым практически одного возраста, пускается в рассуждения о поколении и сравнивает ситуацию с приходом немецких захватчиков.

Портал НГС подготовил ответ Владимиру Соловьёву, процитируем его без изменений:

«Уважаемый Владимир Рудольфович, вы обратили внимание на статью журналиста НГС Стаса Соколова и прочитали ее полностью в прямом эфире на всю страну — спасибо вам за это. А вот с остальным вышло как-то не очень. Во-первых, не вам с виллой на озере Комо в Италии (ее у вас отобрали, мы вам сочувствуем, правда) рассуждать на такие темы, даже если вы всей душой за Родину. Во-вторых, если вас волнует сексуальная ориентация других людей — это вопрос опять же к вам, а не к ним. В-третьих, мы полагаем, что ваше выступление клеветническое и оскорбительное, клевета в России преследуется по закону и в худшем случае предусматривает до двух лет лишения свободы. Мы, конечно, понимаем, что никакое уголовное преследование и тем более лишение свободы (или даже домашний арест на озере Комо) вам не грозит даже за самые низкие ложные высказывания, мы просто вас информируем. В общем, удачи вам. А Стас Соколов нет, в Казахстан не собирается — у него же нет там ни виллы, ни даже дачи. Читайте НГС и дальше, как в театре — с выражением».