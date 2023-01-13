Новосибирские мобилизованные заявили об отправке на передовую: «Выезжают оттуда либо груз 200, либо груз 300. Всё»

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Мобилизованные из Новосибирской области заявили, что их скоро отправят на переднюю линию в «спецоперации», откуда, по их словам, возвращают либо мертвых, либо раненых. Они попросили помощи у своих родственников, а также обратились к президенту РФ, в ФСБ и военную прокуратуру. Часть из них также показала состояние окопов, в которые их привезли — там стоит лед.

Мобилизованные из Новосибирской области попросили придать огласке их ситуацию в зоне «спецоперации». Два видео сначала опубликовало крупнейшее сообщество региона во «ВКонтакте» «АСТ-54», но через некоторое время удалило (в том числе из своего телеграма). Также ролик разместил телеграм-канал «Осторожно новости» Ксении Собчак.

«Просим помощи: жены, сестры, кто, чем может. Мы тут сделать ничего не можем — стоят глушилки, вот кое-как договорились (я завтра уезжаю в Луганск и отправляю это видео). Нас отправляют на переднюю линию, — рассказал один из мобилизованных. — Выезжают оттуда двумя методами — либо груз 200, либо груз 300. Мы здесь сделать ничего не можем. Мужики здесь сидят просто месяцами: приезжают, выгружают из „Уралов“, „КамАЗов“ и [они] сидят месяцами в окопах, жду прилета».



Мужчина на видео неоднократно повторяет: «Мы здесь ничего сделать не можем». Он призывает родственников писать в разные инстанции.

«Мы не отказываемся от несения службы, от выполнения боевых задач. Мы отказываемся ехать на передок и тупо сидеть в окопах, ждать прилета миномета, — заявил другой военнослужащий на видео. — Кто там был, говорят, что стрелять там не в кого — там идет перестрелка артилериии и минометов. Ты тупо не можешь стрелять. Мы ехали на <…> [спецоперацию], где стреляют, но мы не ехали на <…> [спецоперацию], где тупо сидят и ждут прилёта. Сейчас наступили морозы, на улице минус 20−25 градусов, костры жечь нельзя, горячей пищи там нет».

По их словам, командование не может ответить на вопрос о том, когда мобилизованных будут менять, а те, кого вернули с линии соприкосновения, находились там более месяца.

На втором видео, которое публиковал только «АСТ-54» показано, в каком состоянии находятся позиции для мобилизованных. В окопах стоит лёд.

«При этом наше начальство нас шантажирует. Не дает возможности в медобслуживании и в обеспечении, пока мы не переедем на данные позиции, — утверждает автор видео. — Данное видеообращение мы предлагаем рассмотреть военной прокуратуре, ФСБ, лично Владимиру Владимировичу Путину.<…> Ребята здесь просто померзнут, заболеют. Изначально нам обещали, что мы переедем на оборудованные позиции. Командование сообщает о том, что средства закончились, более того, они в лоб говорят нам, что деньги просто своровали. На минуточку, в другой лесополосе мы изначально оборудовали всё сами, мы покупали на свои деньги — буржуйки, крыши делали, копали всё сами, лопаты — всё своё. Периодически происходят сбои с водой, с обеспечением».

Отметим, что читатели новосибирского паблика «АСТ-54» заметили удаление видео с мобилизованными. Администрация телеграм-канала ответила, что «кажется, поторопилась, не в полной мере провели факт-чекинг достоверности материала». «Пока разбираемся в ситуации», — говорилось в сообщении, но других объяснений не было.



Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации из-за «спецоперации» в Украине, которая продолжается уже семь месяцев. Он утверждает, что сделал это по просьбе Минобороны и Генштаба. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется отправить в армию 300 тыс. резервистов.



Утверждалось, что мобилизации не подлежат те, кто не служил, признанные временно негодными по состоянию здоровья, занятые уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы, имеющие на иждивении четырех и более детей до 16 лет, военные пенсионеры, а также студенты-очной и очно-заочной формы, получающие первое образование.



28 октября Шойгу сказал Путину, что задание по мобилизации в РФ выполнено. При этом никакого указа о ее прекращении до сих пор нет. В Кремле заявили, что не видят в нем необходимости.