Мясом и колбасой начали торговать в кузбасской больнице
В одной из крупных больниц Кузбасса начала торговать мясом. Его продают прямо у регистратуры.
Площади прокопьевской поликлиники №2 сдали под продажу мясной продукции и колбасы. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.
Купить мясо можно прямо рядом с регистратурой.
Минздрав Кузбасса назвал ситуацию «недопустимой».
«Создавшаяся ситуация недопустима. Она детально рассмотрена, будут предприняты меры недопущения в будущем подобных ситуаций в медицинских учреждениях, главная задача которых — оказание медицинской помощи населению», — отметили в министерстве.
Чиновники утверждают, что теперь проведут внеплановых проверки во всех больницах и поликлиниках.
Поликлиника входит в состав государственной «Прокопьевской городской больницы», объединяющей и другие местные учреждения здравоохранения. Больницу возглавляет Лидия Вереина. Некоторое время она была начальником городского управления здравоохранения — до передачи полномочий в этой сфере на региональный уровень.