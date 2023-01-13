Мясом и колбасой начали торговать в кузбасской больнице

© vk.com/Дмитрий Терешин
Мясом и колбасой начали торговать в кузбасской больнице
13 Янв 2023, 07:45

В одной из крупных больниц Кузбасса начала торговать мясом. Его продают прямо у регистратуры.

Площади прокопьевской поликлиники №2 сдали под продажу мясной продукции и колбасы. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

Купить мясо можно прямо рядом с регистратурой.

Минздрав Кузбасса назвал ситуацию «недопустимой».

«Создавшаяся ситуация недопустима. Она детально рассмотрена, будут предприняты меры недопущения в будущем подобных ситуаций в медицинских учреждениях, главная задача которых — оказание медицинской помощи населению», — отметили в министерстве.

Чиновники утверждают, что теперь проведут внеплановых проверки во всех больницах и поликлиниках.

Поликлиника входит в состав государственной «Прокопьевской городской больницы», объединяющей и другие местные учреждения здравоохранения. Больницу возглавляет Лидия Вереина. Некоторое время она была начальником городского управления здравоохранения — до передачи полномочий в этой сфере на региональный уровень.


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