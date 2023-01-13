Новосибирские ученые предложили использовать паучий яд для защиты посевов
Новосибирские ученые создают средства защиты сельскохозяйственных культур на основе паучьего яда. Его добывают через удар током.
Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) и Института биоорганической химии РАН (Москва) работают над средствами защиты растений, сообщил завлабораторией биологической защиты растений НГАУ Иван Дубовский.
«Мы работаем с Институтом биоорганической химии, мы яд достаем [из паука], они его разделяют на компоненты, потом эти компоненты используются для защиты растений. Это перспективное направление по созданию биоинсектицидов», — цитирует Дубовского «Интерфакс».
Ученые, в частности, работают с крупными хищными пауками-птицеедами. Процедура сбора яда такая: паука усыпляют углекислым газом, затем подают электрический разряд, паук выделяет яд, после просыпается и начинает снова его накапливать.
«У нас до 50 видов пауков, мы изучаем самые малоизученные, потому что есть пауки, у которых яд уже расшифрован», — отметил Дубовский.
На основе паучьего яда используются модифицированные бактерии, чтобы производить препараты для уничтожения насекомых в нужных количествах: «Пауков столько не напасешься».
Кроме того, в лаборатории НГАУ создан гриб, который может продуцировать яд одного из видов паразитических ос, утверждает Дубовский.