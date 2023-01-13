Новосибирские ученые предложили использовать паучий яд для защиты посевов

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Новосибирские ученые предложили использовать паучий яд для защиты посевов
13 Янв 2023, 09:43

Новосибирские ученые создают средства защиты сельскохозяйственных культур на основе паучьего яда. Его добывают через удар током.

Ученые Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) и Института биоорганической химии РАН (Москва) работают над средствами защиты растений, сообщил завлабораторией биологической защиты растений НГАУ Иван Дубовский.

«Мы работаем с Институтом биоорганической химии, мы яд достаем [из паука], они его разделяют на компоненты, потом эти компоненты используются для защиты растений. Это перспективное направление по созданию биоинсектицидов», — цитирует Дубовского «Интерфакс».

Ученые, в частности, работают с крупными хищными пауками-птицеедами. Процедура сбора яда такая: паука усыпляют углекислым газом, затем подают электрический разряд, паук выделяет яд, после просыпается и начинает снова его накапливать.

«У нас до 50 видов пауков, мы изучаем самые малоизученные, потому что есть пауки, у которых яд уже расшифрован», — отметил Дубовский.

На основе паучьего яда используются модифицированные бактерии, чтобы производить препараты для уничтожения насекомых в нужных количествах: «Пауков столько не напасешься».

Кроме того, в лаборатории НГАУ создан гриб, который может продуцировать яд одного из видов паразитических ос, утверждает Дубовский.


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Новосибирские ученые предложили использовать паучий яд для защиты посевов
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