Более 1 млн сибиряков живут с туалетом на улице

© md-news.ru

Более 16% домохозяйств в регионах Сибири пользуется уличными туалетами либо у них вообще нет сортира. Больше всего таких в Туве, Республике Алтай и Кузбассе.

Из 64 млн российских домохозяйств (квартиры, комнаты в коммуналках и частные дома) нет туалета в 6,8 млн жилищ. Это следует из данных переписи населения на сайте Росстата. То есть речь идет более чем о 10%.

В регионах Сибирского федерального округа в переписи населения приняли участие 7,38 млн домохозяйств. Из них туалетом на улице пользуются 1,17 млн домохозяйств, еще у 16,9 тыс. туалета просто нет. Таким образом, удобств дома нет у 16,1%.

Хуже всего ситуация обстоит в Туве, где из 98,5 тыс. домохозяйств туалета внутри жилья нет у 60 тыс. В Республике Алтай из 76,6 тыс. удобства на улице у 40 тыс.

В Кемеровской области на 1,15 млн домохозяйств приходится почти 183 тыс. таких, где туалет на улице или вовсе отсутствует (15,6%).

В Новосибирской области — из 1,26 млн жилищ туалет на улице у 119 тыс (9,4%). В Омской — из 813 тыс. у 124 (15,2%).

В Бурятии, которая формально не входит в Сибирский федеральный округ, туалет на улице у 132 тыс. домохозяйств из 364 тыс. (36,2%).