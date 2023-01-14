Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 315

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Власти продолжают объявлять граждан «иностранными агентами».

13:40 Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву, передает «Московский комсомолец».

«Причина увольнения — публичные высказывания популярного артиста не только относительно СВО, но и его антироссийские настроения», — утверждает издание без ссылки на источники и примеры.

Ранее театр отменил премьеру спектакля «Корень любви» в Нижнем Тагиле, где Назаров должен был исполнить главную роль.

12:58 Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях и в Запорожье, передает РИА Новости.

В Харькове остановлено метро «после прилётов», уточняет «Политика Страны»: «Ранее сообщалось, что в части города пропал свет».

12:20 Забайкальский депутат Госдумы Андрей Гурулёв («ЕР») захотел отобрать имущество и лишить гражданства музыканта Бориса Гребенщикова и журналиста из Читы, главного редактора «Сирены» Андрея Затирко. Так он решил прокомментировать недавнее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Гурулёв называет эмигрантов «недобитками» и оскорбляет их другими словами. «Уехал из России забайкальский журналист Андрей Затирко, который руководит русофобским медиа, с утра до ночи работающим на украинскую пропаганду — пускай знает, что теперь ему придётся работать на нацистов и беглую сволочь до конца своей жизни», — написал Гурулёв в своем телеграм-канале.



«Ощущение, что Андрей Гурулёв ходит по кругу, не зная, чего нового еще предложить в рамках своей пропагандистской роли, — сказал Затирко „Чите.ру“. — Полгода назад он уже пытался меня критиковать, и с того времени почти ничего не изменилось. Я по-прежнему занимаюсь тем, чем занимался до этого 10 лет, — независимой журналистикой. И так же, как в предыдущие 10 лет, не собираюсь обращать внимание на истерики чиновников и депутатов, которым моя работа мешает реализовывать свои корыстные цели — будь то коррупция или желание всеми силами удержать власть».

«Приятно, что Андрей Викторович отметил работу „Сирены“, но трудно было не заметить: с момента его последних нападок мы выросли уже до 100 тыс. подписчиков в телеграме. Приятно и то, что депутат высоко оценил эффективность моих расследований, только есть нюанс: они меняли что-то в России, но не в СССР (я родился в 1989 году)», — добавил Затирко.



10:40 Красноярский сенатор, глава комитета Совфеда по конституционном строительству Андрей Клишас посчитал возможной конфискацию имущества у уехавших россиян. Ранее он называл такую идею нереализуемой и антиконституционной.

Клишас изменил позицию после высказывания спикера Госдумы Вячеслава Володина («ЕР»), который предложил конфисковать имущество уехавших, если на них заведут дела по статьям о «призывах к экстремизму», «реабилитации нацизма» или «дискредитации» ВС РФ (под это могут попасть, например, публичные заявления эмигрантов).

«То, о чем сказал Володин реализовать можно (в рамках конституционного правопорядка) только изменив Уголовный кодекс, это так и есть, независимо от моего отношения к этой идее», — отметил Клишас.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков крайне сдержанно отнесся к идее, призвав не «открывать какие-то ящики Пандоры все-таки»: «Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами». Более того, по мнению Пескова, власти РФ должны создавать условия, чтобы «даже те, кто уехал, кто не является нашими врагами, захотели опять сюда вернуться».



Главное на утро 14 января

• Минюст РФ объявил «иностранными агентами» актера Артура Смольянинова, а также журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого.

Кроме того, в реестр включили юриста Анатолия Фурсова, украинского телеведущего Александра Шелеста, бывшего священника Сергея Кирсанова и экс-главу пермского штаба Алексея Навального Сергея Ухова (в 2021 году Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «экстремистским» общественное движение «Штабы Навального» и запретил его деятельность в России).

• Десятый пакет санкций Евросоюза против России может быть готов к 24 февраля, передает Reuters со ссылкой на дипломатов из Польши и Литвы.

Некоторые страны намерены добиться санкций против российского ядерного сектора и ограничения на торговлю российскими алмазами. Кроме того, предполагается отключение новых банков от системы SWIFT и лишение еще несколько российских СМИ лицензий на вещание в Европе.

• Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о конфликтах из-за того, что у его ЧВК «пытаются украсть победу» и присвоить ее заслуги. Кто именно этим может заниматься, он не уточнил, но недавно Минобороны Р Ф объявило о захвате Соледара «группировкой российских войск», хотя за несколько дней до этого о том же самом сообщили в ЧВК «Вагнера».

«Значительный урон ЧВК „Вагнер“ может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах, — цитирует Пригожина его пресс-служба. — Это более серьезная угроза существованию ЧВК „Вагнер“. Например, в последнее время в СМИ ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание „ЧВК „Вагнер““, не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана. У ЧВК „Вагнер“ постоянно пытаются украсть победу и рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги».

• Администрация Саратова установила в школе №11 мемориальные доски погибшим в «спецоперации» выпускникам — 39-летнему прапорщику Росгвардии Денису Ковырзину и 38-летнему рядовому Игорю Смирнову. При этом в 2016 году Ковырзин получил 7,5 лет колонии строгого режима по делу об убийстве и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК).

Ковырзин застрелил человека во время конфликта с «лицами таджикской национальности» в 2012 году, но арестовали его только через четыре года, отмечает BBC. Прапорщик был пьян и требовал вернуть сумку, которую те, по его мнению, украли у его подруги. Мужчины подрались, их разняли, но вскоре он вернулся на место драки, достал два пистолета и открыл стрельбу. Он отбывал срок в колонии для силовиков под Нижним Новгородом. Оттуда, по сведениям правозащитников, вербовщики ЧВК «Вагнер» вывозили заключенных.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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