Четверо погибли при столкновении поезда с машиной в Забайкалье

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Грузовой поезд врезался в автомобиль в Забайкальском крае. Четверо погибли, среди них двое детей.

Грузовой поезд наехал на машину Honda C-RV на нерегулируемом переезде в районе станции Хушенга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

При этом в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре утверждают, что водитель якобы не остановился перед поездом «на запрещающий сигнал светофора».

«От полученных повреждений на месте происшествия скончались четыре человека, двое из которых дети», — рассказали в СК.

Объявлена доследственнаяа проверка по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

