Новосибирских студентов пытаются ограничить в выборе соцсетей

Руководство одного из новосибирских вузов выпустило распоряжение о запрете студентам пользоваться инстаграмом и фейсбуком*. В университете утверждают, что распоряжение касается только официальных групп университета и факультетов.

Ректор Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) Татьяна Зайко выпустила распоряжение в котором есть требование «исключить использование социальный сетей Facebook и Instagram транснациональной холдинговой компании Meta <…> среди всех участников образовательного процесса (обучающихся, преподавателей <…>)». Документ опубликовал один из лидеров Ленинского райкома КПРФ Виталий Саликов во «ВКонтакте».

Сообщение, как указал Саликов, пересылали в мессенджере WhatsApp, которая принадлежит той же Meta.

В юридическом отделе СГУВТа утверждают, что распоряжение касается официальных групп университета и факультетов. Их аккаунты в указанных соцсетях использоваться не будут, сказали в вузе «КП-Новосибирск». Распоряжение ректора, по версии юротдела, не касается личных страниц преподавателей и учащихся.

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.