Пьяные красноярские фермеры угнали трактор, чтобы купить спиртное, и устроили погоню с полицией
Рабочие фермы угнали трактор в Красноярском крае. Они пытались уехать на нем от полицейских.
23-летний житель Краснотуранского района и его 31-летний товарищ работали на мараловой ферме. Они употребяли спиртное, а затем решили съездить за дополнительным алкоголем на тракторе, сообщили в пресс-службе МВД 14 января.
На дороге «Малый Хабык — Большой Хабык» Идринского района трактор заметили сотрудники ДПС. Они потребовали остановиться, трактор попытался скрыться, но во время погони съехал в поле.
Задержанные рассказали, что взяли трактор у работодателя, «не предупредив его, чтобы съездить и приобрести алкогольные напитки», уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому крю: «В пути мужчины управляли транспортным средством по очереди».
У мужчин не было прав, но имелись признаки алкогольного опьянения. Оба отказались проходить освидетельстование.
На задержанных составили 13 административных протоколов за различные нарушения ПДД: отказ от прохождения медицинского освидетельствования, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требования сотрудника полиции об остановке и другие.
В итоге на рабочих завели уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).