Пьяные красноярские фермеры угнали трактор, чтобы купить спиртное, и устроили погоню с полицией

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Пьяные красноярские фермеры угнали трактор, чтобы купить спиртное, и устроили погоню с полицией
14 Янв 2023, 08:42

Рабочие фермы угнали трактор в Красноярском крае. Они пытались уехать на нем от полицейских.

23-летний житель Краснотуранского района и его 31-летний товарищ работали на мараловой ферме. Они употребяли спиртное, а затем решили съездить за дополнительным алкоголем на тракторе, сообщили в пресс-службе МВД 14 января.

На дороге «Малый Хабык — Большой Хабык» Идринского района трактор заметили сотрудники ДПС. Они потребовали остановиться, трактор попытался скрыться, но во время погони съехал в поле.

Задержанные рассказали, что взяли трактор у работодателя, «не предупредив его, чтобы съездить и приобрести алкогольные напитки», уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому крю: «В пути мужчины управляли транспортным средством по очереди».

У мужчин не было прав, но имелись признаки алкогольного опьянения. Оба отказались проходить освидетельстование.

На задержанных составили 13 административных протоколов за различные нарушения ПДД: отказ от прохождения медицинского освидетельствования, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требования сотрудника полиции об остановке и другие.

В итоге на рабочих завели уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).


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