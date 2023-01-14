Журналисты подтвердили гибель 17 жителей Бурятии в «спецоперации» за неделю
© t.me/alexeytsydenov
Не менее 17 смертей жителей Бурятии в «спецоперации» удалось официально подтвердить за неделю. Общее число погибших из этого региона приближается к 450.
«На этой неделе в список погибших на территории Украины добавили информацию о 17 военных из республики Бурятия», — сообщили «Люди Байкала», которые собирают только подтвержденную информацию от властей, а также родственников погибших.
Общее число официально подтвержденных смертей жителей Бурятии в «спецоперации» достигло 447, утверждает издание.
В девятилетней войне СССР в Афганистане, по официальным данным, погибли 24 уроженца Бурятии, двое признаны пропавшими без вести.
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