Журналисты подтвердили гибель 17 жителей Бурятии в «спецоперации» за неделю

© t.me/alexeytsydenov

Не менее 17 смертей жителей Бурятии в «спецоперации» удалось официально подтвердить за неделю. Общее число погибших из этого региона приближается к 450.

«На этой неделе в список погибших на территории Украины добавили информацию о 17 военных из республики Бурятия», — сообщили «Люди Байкала», которые собирают только подтвержденную информацию от властей, а также родственников погибших.

Общее число официально подтвержденных смертей жителей Бурятии в «спецоперации» достигло 447, утверждает издание.

В девятилетней войне СССР в Афганистане, по официальным данным, погибли 24 уроженца Бурятии, двое признаны пропавшими без вести.