Красноярцев задержали за кражу национальной одежды оленевода, застрявшего в сугробе

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Красноярцев задержали за кражу национальной одежды оленевода, застрявшего в сугробе
14 Янв 2023, 10:26

Жители Дудинки украли национальную одежду у оленевода, сани которого застряли в снегу на улице города. Полиция задержала подозреваемых.

21-летний представитель коренного народа ехал на снегоходе с санями по одной из улиц Дудинки в Красноярском крае. Они застряли в сугробе. Он отцепил снегоход, поехал разворачиваться, но когда вернулся через несколько минут, то оказалась, что его национальная одежда пропала из саней, сообщили в ГУ МВД по региону.

У него украли малицу, сокуй и верхницу. Общая сумма ущерба составила 85 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции в течение дежурных суток установили и задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители 22 и 24 лет, — рассказали в МВД. — Полицейские изъяли похищенные вещи, в скором времени одежда будет возвращена владельцу».

Уголовное дело в отношении молодых людей возбуждено по ч. 2 ст 158 УК (кража). Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.


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