Пятеро погибли в аварии с автобусом в Кемеровской области

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Серьезное ДТП произошло в Кемеровской области. В аварию попал пассажирский автобус. Погибли пять человек.

Автомобиль ZAZ Chance ехал со стороны Кемерова по федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В Топкинском районе Кузбасса во время обгона он врезался с автобусом «Нефаз» на встречной полосе, сообщили в региональном управлении МВД 14 января.



«Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли на месте. В пассажирском автобусе, следовавшем сообщением „Топки-Кемерово“, находились 12 пассажиров, никто из них за медицинской помощью не обращался», — уточнили в ведомстве.

Движение на участке трассы полностью перекрыто. Полицейские проводят проверку.