Новосибирский губернатор отдал землю без торгов застройщику-единороссу

© Кирилл Канин
Новосибирский губернатор отдал землю без торгов застройщику-единороссу
14 Янв 2023, 12:51

Компания, связанная с депутатом новосибирского заксобрания от «Единой России», получит крупный земельный участок без торгов. Решение принял губернатор Андрей Травников, возглавляющий региональное отделение партии.

Губернатор Травников рекомендовал мэрии Оби отдать земельный участок на улице Калинина в аренду без торгов компании «МЖК „Энергетик. Специализированный Застройщик“». Об этом говорится в опубликованном распоряжении главы региона.

Решение принято под предлогом областного закона о «масштабных инвестиционных проектах». На участке площадью 8,6 тыс кв. метров в 2028 году должны появиться многоквартирные дома общей жилой площадью не менее 10, тыс. кв. метров. Из них 605 «квадратов» нужно будет передать мэрии Оби для расселения жильцов аварийных домов.

ООО «МЖК „Энергетик. Специализированный Застройщик“», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит ООО «Основа», которым владеют Октай Мамедов и Майис Мамедов. Последний — это вице-спикер новосибирского заксобрания, избран от «Единой России».


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