Ангарский маньяк Попков признался в новых убийствах и хочет на «спецоперацию»

© vestiirk.ru

Бывший милиционер Михаил Попков, на счету которого более 80 убийств женщин, признался в новых преступлениях. В интервью он заявил, что мечтает об «армии» и у него востребованная военно-учетная специальность.

«Вести Иркутск» 15 января сообщили, что ангарский маньяк-милиционер Михаил Попков хочет отправиться в зону проведения «спецоперации». Его этапировали в Иркутск, потому что он сознался еще в двух убийствах, говорят журналисты.



В интервью Попков рассказал, о чем мечтает и какие у него желания — «попасть в армию».

«Если я скажу, что у меня есть такое желание, это не совсем искренне будет. Все-таки потому, что это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная о каких-то там супер-супер. А если реально исходить, объективно, честно — протянуть еще бы январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы, может, не задумываясь, согласился. Просто после теплого помещения оказаться сейчас в траншее холодной, на сколько там человека хватит?» — рассуждает Попков.

Осужденный отметил, что он, конечно, может сомневаться или нет, но ему могут и не предложить.

По словам Попкова, у него востребованная военно-учетная специальность, хотя все стало более современным, он считает, что сможет быстро изучить новое.

Михаил Попков совершал преступления с 1992 по 2010 годы, когда работал в отделе МВД по Центральному району Ангарска. Тела находили на территории Ангарска, а также Ангарского, Усольского и Иркутского районов. Большинство жертв были раздеты, на их телах имелись следы изнасилования. Иногда у них исчезали украшения и деньги.



В июле 2020 года, как писала Тайга.инфо, Попкова этапировали из колонии в СИЗО №1 Иркутска. Мужчина написал явки с повинной в убийстве еще двух женщин. Убийства, о которых Попков прежде не сообщал, произошли в 1995 и 1998 годах. В первом случае женщина до сих пор числилась пропавшей без вести — по этому эпизоду мужчине уже предъявлены обвинения.



Причастность Попкова к некоторым убийствам установили только в июне 2012 года после молекулярно-генетических экспертиз, на него удалось выйти через данные о его машине «Нива», следы колес которой находили на местах преступления.

Михаил Попков много лет в тюрьме — у него пожизненный срок, на его счету более 80 убийств. Наказание он отбывает в колонии в Мордовии, где шьет спецодежду.