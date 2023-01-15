Женщина и трое детей погибли при пожаре в Омской области

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В Омской области расследуется пожар, в котором погибли женщина и трое маленьких детей.

Возгорание жилого дома произошло в ночь на 15 января в деревне Белоусовка Павлоградского района Омской области. В результате происшествия погибли женщина и трое детей 2,7 и 9 лет.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в СК по региону.