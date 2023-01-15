Курирующий восстановление города в ЛНР иркутский чиновник получил статус вице-губернатора
© t.me/irkobl. Игорь Кобзев и Сергей Довгалюк
Занимавший должность зампреда иркутского правительства Сергей Довгалюк стал заместителем губернатора. Сейчас у родившегося в Днепропетровской области чиновника в сфере ответственности только восстановление города Кировска в ЛНР и оказание гуманитарной поддержки его населению.
Заместители губернатора не входят в состав регионального правительства, подчиняются только главе региона, уточняется в сообщении о перераспределении обязанностей чиновников.
Сергей Довгалюк родился в 1975 году в Днепропетровской области (Украина). Окончил Военный институт радиоэлектроники. До июля 2009 года проходил военную службу. Работал в государственных структурах и бизнесе. В органах власти Иркутской области с 2020 года.
В ноябре 2022 года иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщал, что Сергей Довгалюк уже несколько месяцев координирует ремонтные работы в Кировске в ЛНР, которые ведут иркутяне.
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