Торговый центр «Сан Сити» эвакуировали в Новосибирске
15 Янв 2023, 11:13
Эвакуация посетителей и персонала прошла днем 15 января в МФК «Сан Сити». В здании сработала пожарная сигнализация.
В МЧС сообщили, что при разведке горения и задымления не обнаружено, передает НГС.
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