Фура столкнулась с автобусом под Новосибирском

© ГУ МВД по Новосибирской области
Фура столкнулась с автобусом под Новосибирском
15 Янв 2023, 14:28

Фура вылетела на встречку на трассе под Новосибирском и столкнулась с автобусом. Пострадала женщина. Образовалась пробка.

На автодороге между Бердском и Искитимом фура столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим из Барнаула в Новосибирск.

По данным ГУ МВД региона, авария произошла из-за выезда фуры на встречку. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. Всего в нем было 30 пассажиров. 

Грузовик перекрыл движение, образовалась пробка. По данным Яндекс.Пробки, она растянулась более чем на 7 км. 

В полиции сообщили, что организовано реверсивное движение транспортного потока. 


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