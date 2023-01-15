Фура столкнулась с автобусом под Новосибирском

© ГУ МВД по Новосибирской области

Фура вылетела на встречку на трассе под Новосибирском и столкнулась с автобусом. Пострадала женщина. Образовалась пробка.

На автодороге между Бердском и Искитимом фура столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим из Барнаула в Новосибирск.

По данным ГУ МВД региона, авария произошла из-за выезда фуры на встречку. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. Всего в нем было 30 пассажиров.

Грузовик перекрыл движение, образовалась пробка. По данным Яндекс.Пробки, она растянулась более чем на 7 км.

В полиции сообщили, что организовано реверсивное движение транспортного потока.



