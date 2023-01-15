Фура столкнулась с автобусом под Новосибирском
© ГУ МВД по Новосибирской области
Фура вылетела на встречку на трассе под Новосибирском и столкнулась с автобусом. Пострадала женщина. Образовалась пробка.
На автодороге между Бердском и Искитимом фура столкнулась с пассажирским автобусом, следовавшим из Барнаула в Новосибирск.
По данным ГУ МВД региона, авария произошла из-за выезда фуры на встречку. В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса. Всего в нем было 30 пассажиров.
Грузовик перекрыл движение, образовалась пробка. По данным Яндекс.Пробки, она растянулась более чем на 7 км.
В полиции сообщили, что организовано реверсивное движение транспортного потока.
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