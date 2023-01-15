Томский адвокат задержан за получение денег для решения вопросов с судьей

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Томский адвокат задержан за получение денег для решения вопросов с судьей
15 Янв 2023, 15:00

В Томске задержан адвокат, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он обещал за деньги решить вопрос с судом, чтобы избежать реального срока для подсудимого.

СКР по Томской области на основании материалов регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Томской области, подозреваемого в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст. 30 — ч.4 ст. 159 УК РФ).

«По предварительным данным, подозреваемый в период с декабря 2022 года по январь 2023 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, ввёл в заблуждение родственника подсудимого по уголовному делу, содержащегося под стражей по обвинению в мошенничестве, заявив о возможности своего влияния на суд при вынесении обвинительного приговора подсудимому без реального срока лишения свободы», — сообщили в СК.

Адвокат просил 6 млн «для решения этого вопроса с должностными лицами судебной системы».

14 января он был задержан при передаче 1 млн рублей.


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